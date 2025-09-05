الروقي ينال الدكتوراه من "كوين ماري" بلندن بأطروحة حول الإصابات الجماعية

في تناغم علمي يعكس التميز الأكاديمي للمبتعثين السعوديين، حصل المحاضر فايز بن عمر الروقي، المبتعث من جامعة جازان، على درجة الدكتوراه من كلية الطب بجامعة "كوين ماري" في العاصمة البريطانية لندن.
وجاءت أطروحة الدكتور الروقي بعنوان: "تحسين الرعاية ما قبل المستشفى في حوادث الإصابات الجماعية"، حيث تناولت تحليل التأخيرات في أوقات الرعاية، وركزت على الإجراءات المنقذة للحياة خلال الكوارث والطوارئ.
وتميّز الروقي خلال رحلته البحثية بنشر عدد من الأبحاث العلمية في مجلات عالمية محكّمة، كما شارك في مؤتمرات دولية متخصصة كمُتحدث، ما يعكس إسهامه الفعّال في مجال طب الإصابات والكوارث.
ويُعد هذا الإنجاز إضافة للمجتمع الأكاديمي السعودي، ويجسد كفاءة الكوادر الوطنية في المجالات الطبية الدقيقة.