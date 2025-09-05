الروقي ينال الدكتوراه من "كوين ماري" بلندن بأطروحة حول الإصابات الجماعية

في تناغم علمي يعكس التميز الأكاديمي للمبتعثين السعوديين، حصل المحاضر فايز بن عمر الروقي، المبتعث من جامعة جازان، على درجة الدكتوراه من كلية الطب بجامعة "كوين ماري" في العاصمة البريطانية لندن.