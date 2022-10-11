"آل طلحة" تقيم ملتقاها الخامس بالرياض

وقد قدم للملتقى ابن العم عبدالملك بن محمد بن طلحة، وتخلل الملتقى العديد من الفقرات المتنوعة. بدأت بالقرآن الكريم بصوت الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله بن طلحة، ثم كلمة الأسرة ألقاها نيابة عنهم ابنهم أحمد بن راشد بن محمد بن طلحة، وللضيوف الكرام كلمة ألقاها الشيخ عبده بن حميد القاسم.