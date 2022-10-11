"آل طلحة" تقيم ملتقاها الخامس بالرياض

احتفلت أسرة آل طلحة بحضور أبنائها الكرام من كافة أنحاء المملكة والبحرين وقطر، مع أبناء عمومتهم آل قاسم من مكة المكرمة، وآل العبدالمجيد من الطائف من عقب الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي، والمقام في مدينة الرياض.
وقد قدم للملتقى ابن العم عبدالملك بن محمد بن طلحة، وتخلل الملتقى العديد من الفقرات المتنوعة. بدأت بالقرآن الكريم بصوت الشيخ عبدالله بن ناصر بن عبدالله بن طلحة، ثم كلمة الأسرة ألقاها نيابة عنهم ابنهم أحمد بن راشد بن محمد بن طلحة، وللضيوف الكرام كلمة ألقاها الشيخ عبده بن حميد القاسم.
كما ألقى الشاعر إبراهيم بن علي بن طلحة قصيدة لقيت الترحيب من الجميع، كما تم تكريم الفائزين في المسابقات التي أقيمت قبل الملتقى، وفي ختام الملتقى نسأل الله أن يكون اجتماع تراحم وترابط وصلة رحم.