والد رئيس التواصل المؤسسي والتغيير بتجمع المدينة الصحي في ذمة الله

وقد أديت الصلاة على الفقيد بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي الشريف ودفن في مقبرة البقيع ويتقبل العزاء في حي الجرف مقابل مستشفى الملك فهد خلف محطة الدريس بالمدينة المنورة.