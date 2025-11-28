والد رئيس التواصل المؤسسي والتغيير بتجمع المدينة الصحي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم الجمعة والد رئيس الادارة التنفيذية للتواصل المؤسسي والتغيير والمتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبد الرحمن بن نبيل حمودة بعد معاناة مع المرض.
وقد أديت الصلاة على الفقيد بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي الشريف ودفن في مقبرة البقيع ويتقبل العزاء في حي الجرف مقابل مستشفى الملك فهد خلف محطة الدريس بالمدينة المنورة.
وبهذا المصاب الجلل تتقدّم صحيفة "سبق" بخالص العزاء والمواساة إلى الأستاذ عبدالرحمن حمودة وإلى أسرة حمودة الكريمة سائلين المولى عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون.
موقع العزاء :