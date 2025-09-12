مجتمع

"عبدالله العمري" في ذمة الله عن 90 عامًا

سيصلى عليه غدًا السبت بعد العصر في جامع الراجحي بالرياض
انتقل إلى رحمة الله تعالى عصر اليوم الجمعة 20 ربيع الأول 1447هـ، عبدالله بن سلطان آل راشد العمري، عن عمر ناهز 90 عامًا بعد معاناة مع المرض.

وسيُصلى على الفقيد – بإذن الله – بعد صلاة العصر يوم غدٍ السبت في جامع الراجحي بمدينة الرياض، ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة النسيم.

وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة إلى زوجة الفقيد وأبنائه: سعد، علي، سلطان، خالد، وليد، وبناته وأحفاده، وجميع أقاربه وكافة أفراد عائلة العمري، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾

