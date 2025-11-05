وفاة والد رئيس نيابة الأموال بالنيابة العامة في جازان عن عمر 91 عامًا

انتقل إلى رحمة الله تعالى السيد محسن بن أحمد راجح، أحد منسوبي المحكمة الجزائية بجازان سابقًا، عن عمرٍ ناهز 91 عامًا، بعد معاناة مع المرض.
وقد ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة القعارية بمدينة جازان، وسط حضور جمع من الأقارب والأصدقاء وزملاء العمل.
والفقيد والد كلٍّ من:
•أحمد، معلم متقاعد،
•المهندس النووي ماجد من منسوبي مستشفى الملك فهد المركزي بجازان،
•سامي، مراقب الإنشاءات في إدارة رقابة التشوّه البصري بأمانة منطقة جازان،
•ماهر، رئيس نيابة الأموال بالنيابة العامة.
نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.