أمير تبوك يواسي أسرة "شايع النفيسة" لاعب الكوكب والمنتخب السعودي سابقًا

ومن جهة أخرى أعرب شقيق الفقيد يوسف النفيسة باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.