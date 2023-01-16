أمير تبوك يواسي أسرة "شايع النفيسة" لاعب الكوكب والمنتخب السعودي سابقًا

واسى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أسرة النفيسة في وفاة فقيدها اللاعب شايع النفيسة لاعب نادي الكوكب والمنتخب السعودي سابقًا - رحمه الله-.
وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته لجميع أسرة النفيسة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.
ومن جهة أخرى أعرب شقيق الفقيد يوسف النفيسة باسمه ونيابة عن أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.