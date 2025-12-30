الدرعان رئيسًا لمجلس إدارة جمعية "موارد" وانطلاق أعمالها رسميًا في نوفمبر

أعلنت جمعية موارد لاستثمار القدرات البشرية انطلاق أعمالها رسميًا، وذلك بعد صدور الموافقة على تأسيسها من الجهات المختصة يوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025م، لتنضم إلى منظومة القطاع غير الربحي، وتسهم في تعزيز التنمية المجتمعية وتمكين القدرات البشرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ ثامر بن عبدالله الدرعان، أن "موارد" تعد جهة متخصصة في برامج الاستثمار الاجتماعي، والتأهيل، والتدريب، والتوظيف، من خلال نهج التوطين بالاستثمار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجمعية تهدف إلى تقديم مبادرات ذات أثر عميق ومستدام تخدم مختلف شرائح المجتمع، وتُسهم في بناء نموذج مؤسسي مهني يرتكز على الحوكمة والكفاءة والشفافية.
وفي هذا السياق، عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول برئاسة الدرعان، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض مراحل التأسيس، واعتماد الهيكل التنظيمي، وتشكيل اللجان الدائمة، إضافة إلى مناقشة الخطة التشغيلية للعام الأول وخارطة المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش المجلس سُبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بما يحقق أعلى مستويات الأثر الاجتماعي، ويوسّع نطاق الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويعزز من كفاءة وتمكين القدرات البشرية في المملكة.