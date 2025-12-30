الدرعان رئيسًا لمجلس إدارة جمعية "موارد" وانطلاق أعمالها رسميًا في نوفمبر

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الأستاذ ثامر بن عبدالله الدرعان، أن "موارد" تعد جهة متخصصة في برامج الاستثمار الاجتماعي، والتأهيل، والتدريب، والتوظيف، من خلال نهج التوطين بالاستثمار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجمعية تهدف إلى تقديم مبادرات ذات أثر عميق ومستدام تخدم مختلف شرائح المجتمع، وتُسهم في بناء نموذج مؤسسي مهني يرتكز على الحوكمة والكفاءة والشفافية.