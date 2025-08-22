وفاة شيخ الصيادين بـ"الموسم".. والصلاة عليه عصر اليوم

انتقل إلى رحمة الله تعالى شيخ الصيادين بمركز الموسم، الشيخ بيشي مساوى عريبي، عن عمر ناهز 80 عامًا.
ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الجمعة في جامع صالح نهاري شرق مركز الموسم.
وعُرف الشيخ بيشي بين أهالي المركز بحسن خلقه وتفانيه في خدمة مهنة الصيد والصيادين، حيث قضى عقودًا من عمره في دعم أبناء المهنة، ما جعله أحد الوجوه البارزة في المجتمع الساحلي بالموسم.
وتتقدّم "سبق" بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمهم الصبر والسلوان.