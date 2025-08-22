وفاة شيخ الصيادين بـ"الموسم".. والصلاة عليه عصر اليوم

وعُرف الشيخ بيشي بين أهالي المركز بحسن خلقه وتفانيه في خدمة مهنة الصيد والصيادين، حيث قضى عقودًا من عمره في دعم أبناء المهنة، ما جعله أحد الوجوه البارزة في المجتمع الساحلي بالموسم.