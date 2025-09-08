القاضي أبوبكر المهجري ينال درجة الماجستير من جامعة جازان

نال فضيلة الشيخ القاضي أبوبكر بن عواجي بن محمد علي المهجري درجة الماجستير بامتياز من كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان، قسم الفقه وأصوله، عن رسالته المعنونة بـ "اختيارات الشيخ أحمد النجمي الفقهية في كتاب الجنايات والحدود والأطعمة والأيمان والنذور".
وقد استعرضت الرسالة، التي حظيت بإشادة لجنة المناقشة، الاختيارات الفقهية للشيخ أحمد النجمي في عدد من الأبواب الفقهية المهمة، معتمدةً منهجية علمية دقيقة تجمع بين العمق التحليلي والالتزام بالأصالة الشرعية.
وأعرب القاضي المهجري عن شكره لجامعة جازان وأساتذتها على دعمهم، مؤكداً التزامه بمواصلة البحث العلمي لخدمة الفقه الإسلامي.
يُذكر أن هذا الإنجاز يعكس حرص جامعة جازان على دعم البحث العلمي وإعداد كوادر وطنية تسهم في إثراء الحقل الفقهي والشرعي.