"التميمي" يكرّم "الراجحي" لجهوده بمؤتمر "الحطام الفضائي" في الرياض

وقد أقيم مؤتمر الحطام الفضائي تحت عنوان “نحو ازدهار اقتصاد الفضاء العالمي مستقبلاً” بتنظيم من وكالة الفضاء السعودية وبالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST) كشريك مستضيف، والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) كشريك، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) كشريك محتوى ويهدف المؤتمر إلى جمع نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين في مجال الفضاء لفهم حجم التحديات والمخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي المتزايد وتأثيره على مستقبل الفضاء. بمشاركة أكثر من 260 خبيرًا ومتحدثًا عالميًّا من أكثر من 50 دولة.