"زينب المطيري" تنال جائزة الابتكار من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

حصلت رئيسة قسم الأحياء في كلية العلوم الإنسانية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتورة زينب بنت ماجد المطيري، على جائزة الابتكار في ملتقى الجامعة للبحث والتطوير والابتكار.
وتأتي هذه الجائزة ضمن جوائز الجامعة التي تم الكشف عن الفائزين بها في الملتقى الذي نظمته أمس الثلاثاء تحت عنوان "تطلعات وأولويات وطنية لتنافسية وريادة عالمية".
وتهدف الجائزة إلى إبراز إسهامات كوادر الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب بالتميز والاكتشافات العلمية.
من جانبها، قدمت الدكتورة زينب المطيري شكرها لرئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، ولوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، نظير دعمهما وإبرازهما جهود منسوبي الجامعة في هذا المجال.