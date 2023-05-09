"زينب المطيري" تنال جائزة الابتكار من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز

وتأتي هذه الجائزة ضمن جوائز الجامعة التي تم الكشف عن الفائزين بها في الملتقى الذي نظمته أمس الثلاثاء تحت عنوان "تطلعات وأولويات وطنية لتنافسية وريادة عالمية".