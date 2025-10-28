أمير جازان ونائبه يعزيان "حسن الحازمي" في وفاة نجله

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، واجب العزاء والمواساة لعضو مجلس الشورى الدكتور حسن بن حجاب الحازمي في وفاة نجله –رحمه الله–، وذلك خلال زيارة سموه إلى منزل الفقيد بمحافظة ضمد، يرافقه صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة.
وأعرب سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه عن صادق تعازيهما ومواساتهما، سائلين الله –عز وجل– أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبه، عبّر الدكتور حسن الحازمي وأفراد أسرته عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على هذه اللفتة الكريمة ومشاعرهما النبيلة، داعين الله أن يجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ما قاما به في ميزان حسناتهما.