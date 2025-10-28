أمير جازان ونائبه يعزيان "حسن الحازمي" في وفاة نجله

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، اليوم، واجب العزاء والمواساة لعضو مجلس الشورى الدكتور حسن بن حجاب الحازمي في وفاة نجله –رحمه الله–، وذلك خلال زيارة سموه إلى منزل الفقيد بمحافظة ضمد، يرافقه صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، نائب أمير المنطقة.