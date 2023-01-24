"الحناوي" وكيلًا لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة المؤسس

ويُعتبر الدكتور "الحناوي" من الخبرات العلمية والإدارية المتميزة في جامعة المؤسس؛ حيث لا يزال مكلفًا رئيسًا لقسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات، وخلال فترة رئاسته تم إنشاء العديد من برامج الدراسات العليا الماجستير العام والدكتوراه، وكذلك حصول القسم على العديد من الجوائز والاعتمادات الأكاديمية والإدارية على مستوى الكلية والجامعة، ومن أهمها حصول القسم على المركز الأول لجائزة رئيس الجامعة للقسم العلمي المتميز على مستوى الجامعة، ولديه العديد من الأبحاث العلمية المنشورة في أرقى المجلات العلمية المصنفة ISI، ومشاركات بحثية بمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا.