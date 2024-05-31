"تعليم ظهران الجنوب" يكرم آل فرحان بعد إحالته للتقاعد

كرم تعليم ظهران الجنوب المعلم والإعلامي عوض فرحان الوادعي وذلك بعد إحالته للتقاعد.
ويعد عوض آل فرحان من المعلمين البارزين والمميزين بتعليم ظهران الجنوب منذ بداية حياته بتعليم ظهران الجنوب وحتى إن تم إحالته للتقاعد وتكريمه اليوم من قبل تعليم ظهران الجنوب.
ويعمل آل فرحان بظهران الجنوب في التعليم وكذلك من الإعلاميين الذي يشهد لهم حيث تدرج في عدد من الصحف المحلية لأكثر من 30 عاماً وانتهى به المطاف ومازال يعمل صحفياً في وكالة الأنباء السعودية واس.
ولـ"آل فرحان" عدد من المشاركات والأعمال الصحفية وكذلك له دور بارز في المقالات والأحاديث الصحفية بالإضافة إلى سيرته التعليمية وحتى أن تم إحالته اليوم إلى التقاعد.
"سبق" تتمنى له التوفيق والسداد في باقي حياته.