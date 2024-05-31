"تعليم ظهران الجنوب" يكرم آل فرحان بعد إحالته للتقاعد

ولـ"آل فرحان" عدد من المشاركات والأعمال الصحفية وكذلك له دور بارز في المقالات والأحاديث الصحفية بالإضافة إلى سيرته التعليمية وحتى أن تم إحالته اليوم إلى التقاعد.