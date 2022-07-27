صدر قرار الرئيس التنفيذي بتجمع القصيم الصحي بتكليف عبدالله بن سعدون الرشيدي مديراً لمستشفى الأسياح العام، وممارسة كافة المهام والصلاحيات. ويعتبر "الرشيدي" من الكفاءات الشابة التي تؤمن بأهمية التطوير ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية.
وقدم "الرشيدي" شكره وتقديره للقيادة الصحية على هذه الثقة مثمناً التوجيهات بتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه وتقديم كل ما يمكن تقديمه لرعاية المرضى والمراجعين وأن يكون هذا التكليف حافزا له لبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد للنهوض بالمستشفى والمراكز التابعة لها بالمحافظة.
من جهة أخرى، قام "الرشيدي" بزيارة لمحافظ الأسياح المهندس عبدالعزيز الحديثي والالتقاء به وذلك بعد قرار تكليفه مديراً للمستشفى حيث قدم الحديثي تهنئته للرشيدي بهذا التكليف وأن يكون عند حسن ظن المسؤولين لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ولأهالي محافظة الاسياح وتقديمها للمستفيدين والارتقاء بما يتوافق مع رؤية وتطلعات القيادة والمسئولين في وزارة الصحة.