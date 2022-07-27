"الرشيدي" مديراً لمستشفى الأسياح العام

وقدم "الرشيدي" شكره وتقديره للقيادة الصحية على هذه الثقة مثمناً التوجيهات بتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه وتقديم كل ما يمكن تقديمه لرعاية المرضى والمراجعين وأن يكون هذا التكليف حافزا له لبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد للنهوض بالمستشفى والمراكز التابعة لها بالمحافظة.