"هديل الشمري" تنال الدكتوراه في التربية من جامعة الإمام

حصلت الباحثة هديل بنت عبدالله الشمري على شهادة الدكتوراه من قسم الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بتقدير "ممتاز"، بإشراف الأستاذة الدكتورة فاطمة عبدالله البشر.