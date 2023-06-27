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"هديل الشمري" تنال الدكتوراه في التربية من جامعة الإمام
حصلت الباحثة هديل بنت عبدالله الشمري على شهادة الدكتوراه من قسم الإدارة والتخطيط التربوي بكلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض بتقدير "ممتاز"، بإشراف الأستاذة الدكتورة فاطمة عبدالله البشر.
وجاءت أطروحتها العلمية التي قدمتها بعنوان: تطوير أداء الإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء النموذج الأوروبي للتميز (استراتيجية مقترحة).
فيما تشكلت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور يوسف عبدالرحمن الشبل الأستاذ للإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتورة مها بنت صالح العمود الأستاذ المشارك للإدارة للتربوية بجامعة الملك سعود.