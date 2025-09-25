ياسر المزروعي يحصل على الدكتوراه في الدراسات المسرحية من جامعة الإسكندرية

حصل الدكتور ياسر بن مبروك بن عناية الله المزروعي على درجة الدكتوراه في الدراسات المسرحية من كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، بعد مناقشة أطروحته العلمية التي جاءت بعنوان: "التناص المقارن في نصوص مسرح الكاتبة السعودية الدكتورة ملحة عبدالله – دراسة تحليلية".
وتناولت الأطروحة إسهامات الدكتورة ملحة عبدالله، التي تُعد من أبرز الأسماء في الكتابة المسرحية السعودية، وتحمل لقب "سيدة المسرح السعودي"، عبر قراءة تحليلية لنصوصها المسرحية في إطار التناص المقارن.
ويُعد الدكتور المزروعي من أوائل السعوديين الذين حصلوا على درجة فلسفة الدكتوراه في الدراسات المسرحية من جمهورية مصر العربية، ما يُعد إضافة نوعية للحراك الأكاديمي والفني في المملكة.
وشهدت جلسة المناقشة حضور نخبة من أعلام الدراما والنقد في مصر، وسط أجواء علمية وثقافية لاقت إشادة الحضور، فيما قدّم الأهل والأصدقاء خالص التهاني والتبريكات للدكتور ياسر المزروعي، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرته الأكاديمية والمسرحية.