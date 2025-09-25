ياسر المزروعي يحصل على الدكتوراه في الدراسات المسرحية من جامعة الإسكندرية

وشهدت جلسة المناقشة حضور نخبة من أعلام الدراما والنقد في مصر، وسط أجواء علمية وثقافية لاقت إشادة الحضور، فيما قدّم الأهل والأصدقاء خالص التهاني والتبريكات للدكتور ياسر المزروعي، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح في مسيرته الأكاديمية والمسرحية.