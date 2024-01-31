تكريم الزميل "آل جندب" لحصوله على "ماجستير اتصال الأزمات" من جامعة الملك خالد

بحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير للخدمات الطبية المساعدة، ومدير مركز الخدمات الطبية الشرعية بمنطقة عسير الدكتور صالح بن علي آل يحيى، كرّم مدير خدمات السموم الشرعية بعسير الأخصائي عبدالله الأسمري، الزميل الكاتب في "سبق" سعيد آل جندب بعد حصوله على درجة الماجستير في اتصال الأزمات من جامعة الملك خالد بتقدير " ممتاز".
وكان الزميل "آل جندب" قد أتم دراسة الماجستير في قسم الإعلام والاتصال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك خالد؛ حيث جاء عنوان الرسالة "إدارة الأزمات الصحية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أزمة كورونا نموذجًا".