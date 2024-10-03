"أدبي الطائف" يودع ويكرّم "الحارثي"

احتفل منسوبو النادي الأدبي الثقافي بالطائف بتكريم منسق العلاقات العامة في النادي، فؤاد ناصر الحارثي، الذي انتقل إلى عمله الجديد بمدينة جدة.
وشكر الزملاء "الحارثي" على جهوده التي بذلها طوال فترة عمله في النادي الأدبي الثقافي بالطائف، مشددين على أنه كان مثالاً يُحتذى به في أداء العمل في مجال العلاقات العامة، حيث قام بعمله على أكمل وجه، وإن التواصل سيظل مستمرًا وقائمًا ومتصلاً متمنين له التوفيق والسداد في مسيرته العملية.
فيما قدم له رئيس النادي، عطا الله الجعيد درعًا تكريميًا وبعض الهدايا التذكارية وذلك بحضور المسؤول الإداري بالنادي رئيس جماعة فرقد الإبداعية الدكتور أحمد الهلالي والمسؤول المالي بالنادي، عبدالعزيز عسيري، والمشرف على فعاليّات جماعة فرقد عبد الله الأسمري، كما قدم له، أحمد زامل القثامي عضو جماعة فرقد الإبداعية بالنادي هدية خاصة بهذه المناسبة.