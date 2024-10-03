"أدبي الطائف" يودع ويكرّم "الحارثي"

وشكر الزملاء "الحارثي" على جهوده التي بذلها طوال فترة عمله في النادي الأدبي الثقافي بالطائف، مشددين على أنه كان مثالاً يُحتذى به في أداء العمل في مجال العلاقات العامة، حيث قام بعمله على أكمل وجه، وإن التواصل سيظل مستمرًا وقائمًا ومتصلاً متمنين له التوفيق والسداد في مسيرته العملية.