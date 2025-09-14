"أبو علامة" يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز

حصل المعلم في ثانوية صقر قريش بمحافظة المجاردة، علي أبو علامة الشهري، على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك خالد.
وقدّم الباحث رسالته بعنوان: «دلالات الهوية في قصيدة النثر في المملكة العربية السعودية: دراسة ثقافية».
وتكوّنت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حسن المحسني مشرفًا ومقرّرًا، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عثمان الهليل مناقشًا خارجيًا، والدكتور أحمد بن علي آل مريع مناقشًا داخليًا.
وقررت اللجنة منح الدكتور علي أبو علامة الشهري درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطباعة الرسالة.
و"سبق" بدورها تبارك للدكتور الشهري هذا الإنجاز العلمي، وتتمنى له المزيد من النجاح والتوفيق في مسيرته العلمية والعملية.