"أبو علامة" يحصل على درجة الدكتوراه بامتياز

وتكوّنت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حسن المحسني مشرفًا ومقرّرًا، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عثمان الهليل مناقشًا خارجيًا، والدكتور أحمد بن علي آل مريع مناقشًا داخليًا.