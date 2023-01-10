"آل غالب" أمينًا عامًّا لغرفة جدة

وقد تَقلد "آل غالب" -بخبراته التي تتجاوز الـ25 عامًا- عدة مناصب إدارية ومالية، إضافة لإدارته مشروعات عدة، حققت من خلالها "غرفة جدة" تطورات على صعيد خدماتها وأعمالها التي تُقدّمها لأكثر من 160 ألف مشترك، إضافة إلى رعايتها لمختلف المهرجانات والملتقيات التي تشهدها محافظة جدة وحققت أبعادًا محلية وإقليمية وعالمية.