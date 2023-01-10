"آل غالب" أمينًا عامًّا لغرفة جدة

أصدر مجلس إدارة غرفة جدة، قرارًا بتعيين رامز بن منصور آل غالب، أمينًا عامًّا للغرفة، بإجماع أعضاء المجلس.
ويُعتبر هو الأمينَ العام الـ18 في سلسلة الأمناء على مدى 22 دورة، والتي شهدت تقديم نخبة من الشخصيات التجارية والصناعية لرئاسة بيت الأعمال بجدة لأكثر من 75 عامًا، واكبت من خلالها الغرفة مسيرة النهضة التنموية للمملكة.
وقد تَقلد "آل غالب" -بخبراته التي تتجاوز الـ25 عامًا- عدة مناصب إدارية ومالية، إضافة لإدارته مشروعات عدة، حققت من خلالها "غرفة جدة" تطورات على صعيد خدماتها وأعمالها التي تُقدّمها لأكثر من 160 ألف مشترك، إضافة إلى رعايتها لمختلف المهرجانات والملتقيات التي تشهدها محافظة جدة وحققت أبعادًا محلية وإقليمية وعالمية.
وحققت الغرفة بمتابعته، إنجازات عديدة في مجال التحول الرقمي؛ انطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لقطاعات الأعمال، واستمرارها في إطلاق المشروعات الإلكترونية؛ مراعاةً لتجربة المستخدم ورحلة العميل بتوظيف أحدث التقنيات بمقاييس جودة مرتفعة لتحقيق قيمة مضافة لعملائها، إضافة لتنفيذ العديد من المبادرات المالية التي ساهمت في تحقيق الاستدامة المالية للغرفة وتأمين تدفقاتها المالية.
من جانبه، قدّم أمين عام "غرفة جدة" رامز بن منصور آل غالب شكره لمجلس الإدارة على هذه الثقة الغالية؛ ووعد ببذل المزيد للنهوض بالعمل في "غرفة جدة" على مختلف الأصعدة، بتوجيهات رئيس مجلس الإدارة محمد بن يوسف ناغي، وتعاون أعضاء المجلس؛ لما يخدم مجتمع الأعمال ويرتقي بمحافظة جدة وتنافسيتها الاقتصادية والاستثمارية.