أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة "الطهيمي" بوفاة أخيهم

قدّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، عزاءه حضورياَ، لأسرة "الطهيمي" بوفاة أخيهم عبدالرحمن بن عليان الطهيمي الحربي، الذي وافقته المنية نتيجة حادث مروري بعد اصطدام سيارته بتسعة من الإبل بالقرب من قرية الإرشاوية شمال حائل صباح الأربعاء الماضي.
كما قدم نائب أمير حائل، الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، عزاءه هاتفياً لأبناء "الطهيمي"، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
من جهتهم، أعرب إخوة الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة حائل على حضوره لمنزلهم لتقديم واجب العزاء، كما قدموا شكرهم لنائبه على عزائه لهم، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.
وتلقى أبناء "الطهيمي" التعازي حضورياً وهاتفياً في وفاة أخيهم عبدالرحمن، من عدد من الأمراء والمسؤولين ووجهاء القبائل وملاك الإبل ورجال الأعمال والمواطنين من أبناء المنطقة ومن سائر دول الخليج العربي.
وبدورها، قدمت "سبق" واجب العزاء لأبناء "الطهيمي"، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.