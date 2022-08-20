أمير حائل ونائبه يعزيان أسرة "الطهيمي" بوفاة أخيهم

من جهتهم، أعرب إخوة الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة حائل على حضوره لمنزلهم لتقديم واجب العزاء، كما قدموا شكرهم لنائبه على عزائه لهم، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.