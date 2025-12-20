الدكتوراه في الإعلام للعمري عن مدينة العلا

حصل الباحث غازي بن معيش العمري على درجة الدكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام والاتصال بجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض.
وجاءت أطروحة الدكتوراه بعنوان: «تسويق هوية المدينة عبر الفيلم السينمائي: دراسة سيميائية لمشروع فيلم العلا»، حيث تناولت بالتحليل العلمي والبحثي دور السينما في تسويق هوية المدن والوجهات السياحية محليًا وعالميًا.
واختار الباحث العلا نموذجًا تطبيقيًا، من خلال دراسة عدد من الأفلام السينمائية التي جرى تصويرها في العلا منذ انطلاق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما نتج عنها من حراك فني وسينمائي أسهم في إبراز هوية المدينة ثقافيًا وحضاريًا، وتجاوز حدود الانتشار المحلي إلى الفضاء العالمي.