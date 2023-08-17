تكليف الدكتور "سلطان الغامدي" عميدًا لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بتكليف الدكتور سلطان بن سفر الغامدي عميدًا لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.
وفي التفاصيل: يعدّ الدكتور الغامدي من الكوادر الوطنية المؤهّلة؛ حيث حصل على شهادة الدكتوراه في أمن المعلومات من جامعة ولونجونج بأستراليا، والماجستير في علوم الشبكات من جامعة التقنية بسيدني، أستراليا، والبكالوريوس علوم حاسب آلي من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وعمل مشرفًا في مكتب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وعضوًا في لجنة الحوكمة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهو مؤسّس ورئيس مجلس إدارة جمعية الأمن السيبراني للأطفال "سايبركيدز".
وكان مدير أمن المعلومات والتشغيل سابقًا في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدير فرع تقنية المعلومات سابقًا في الكلية التقنية بالدمام، كما عمل على تطوير عدة مشاريع تقنية لصالح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ولديه عدة أبحاث في مجال أمن المعلومات، وحاصل على عدة شهادات احترافية.
وعبّر الدكتور سلطان الغامدي عن شكره وتقديره للدكتور أحمد الفهيد، ونائبه للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لخدمة الكلية والارتقاء بها نحو ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة في إعداد وتأهيل الشباب السعودي التقني لخدمة هذا الوطن الغالي، وتحقيقًا لرؤية الوطن الطموحة 2030.