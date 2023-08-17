تكليف الدكتور "سلطان الغامدي" عميدًا لكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

وكان مدير أمن المعلومات والتشغيل سابقًا في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومدير فرع تقنية المعلومات سابقًا في الكلية التقنية بالدمام، كما عمل على تطوير عدة مشاريع تقنية لصالح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ولديه عدة أبحاث في مجال أمن المعلومات، وحاصل على عدة شهادات احترافية.