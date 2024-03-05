"بدر آل الشيخ" ‏وكيلاً لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام ‏

أصدر رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم قراراً بتكليف بدر بن صالح آل الشيخ وكيلاً لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام إضافة إلى عمله.
فيما قدم "آل الشيخ" شكره وتقديره لرئيس الشؤون الدينية على هذه الثقة الغالية، وإتاحة الفرصة له للتشرف بخدمة جهاز الرئاسة وما توليه من اختصاصات في الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين الحلقات والدروس وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، لاسيما رسالة الدولة رعاها الله.
واعتبر "آل الشيخ" قرار رئيس الشؤون الدينية تشريفاً وتكليفاً؛ يجعل المسؤولية مضاعفة، ويحتم تكثيف الجهود، وبذل المزيد من الحرص والمتابعة؛ بما يحقق تطلعات القيادة الكريمة -حفظهم الله- لخدمة رسالة المسجد الحرام الدينية الوسطية، وخدمة قاصديه، وإثراء تجربتهم.