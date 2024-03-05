"بدر آل الشيخ" ‏وكيلاً لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام ‏

فيما قدم "آل الشيخ" شكره وتقديره لرئيس الشؤون الدينية على هذه الثقة الغالية، وإتاحة الفرصة له للتشرف بخدمة جهاز الرئاسة وما توليه من اختصاصات في الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين الحلقات والدروس وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بالحرمين الشريفين، لاسيما رسالة الدولة رعاها الله.