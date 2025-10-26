وفاة والدة الإعلامي أحمد الغامدي

انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم بمدينة جدة السيدة فاطمة بنت أحمد الشرفاني الغامدي، والدة الزميل الإعلامي أحمد بن محمد آل جراد الغامدي، الذي شغل مناصب عدة في العلاقات العامة، منها مدير عام العلاقات العامة بمكتب وزير العمل، ومدير عام العلاقات العامة بأمانة جدة، ومدير العلاقات العامة بفرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة سابقًا.