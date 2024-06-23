"السديس" يُقدِّم واجب العزاء في وفاة كبير سدنة بيت الله الحرام

قدَّم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، واجب العزاء لأسرة الشيبي في مكة المكرمة، باسمه واسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين، في وفاة الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة بيت الله الحرام، خلال زيارته منزل الفقيد اليوم.