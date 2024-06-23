"السديس" يُقدِّم واجب العزاء في وفاة كبير سدنة بيت الله الحرام

قدَّم رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، واجب العزاء لأسرة الشيبي في مكة المكرمة، باسمه واسم أئمة ومؤذني الحرمين الشريفين، في وفاة الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كبير سدنة بيت الله الحرام، خلال زيارته منزل الفقيد اليوم.
وتحدَّث رئيس الشؤون الدينية عن مآثر الفقيد -رحمه الله- طوال توليه منصب كبير سدنة بيت الله الحرام، سائلاً المولى -عز وجل- أن يجعل جميع أعماله في ميزان حسناته.
ودعا رئيس الشؤون الدينية اللهَ -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يجبر مصابهم.
من جهتهم، عبَّر أشقاء وأبناء الفقيد -رحمه الله- عن بالغ شكرهم وتقديرهم لرئيس الشؤون الدينية لمواساته وعزائه في وفاة فقيدهم، سائلين الله -العلي القدير- ألا يريه أي مكروه.