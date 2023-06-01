"تعليم ظهران الجنوب" يكرم المعلمين والمعلمات المشمولين بحركة النقل الخارجي 1444 هـ

برعاية مدير التعليم بمحافظة ظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، نظم قسم الإعلام والعلاقات العامة صباح اليوم الخميس حفل توديع للمعلمين والمعلمات المشمولين بحركة النقل الخارجي 1444هـ، وذلك على مسرح جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة، وذلك بحضور مساعدي مدير التعليم ورؤساء الأقسام بالإدارة.
بدأ الحفل الذي قدمه مشرف الإعلام والعلاقات العامة أحمد دريني بالقرآن الكريم لـ سلطان مشحم، ثم ألقى مدير التعليم عبارات الشكر والثناء للمعلمين والمعلمات الذين شملتهم الحركة على جهودهم أثناء عملهم بالإدارة، مثمناً الدور الكبير الذي قدموه من وقفة صادقة مع الطلاب والطالبات أثمرت عن تحقيق النتائج المميزة على مستوى المملكة، وختم كلمته بالدعوة الصادقة بأن يكلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح وأن يحقق لهم امانيهم راجياً من الله للجميع العون والسداد.
وألقى عبده علي أبوديه المعلم في متوسطة جعفر بن أبي طالب كلمة المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة تحدث فيها عن سنواتٍ مضت في تعليم ظهران الجنوب كانت حافلة بالعطاء والمثابرة أبلى فيها مع زملائه المعلمين والمعلمات بلاءً حسناً مرضاةً لرب العالمين ثم إرضاءً للنفس، مقدماً الشكر لقادة التعليم في هذه الإدارة المباركة على دعمهم اللامحدود لهم راجياً من الله التوفيق.
وفي ختام الحفل، تم تكريم المعلمين والمعلمات والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.