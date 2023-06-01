"تعليم ظهران الجنوب" يكرم المعلمين والمعلمات المشمولين بحركة النقل الخارجي 1444 هـ

بدأ الحفل الذي قدمه مشرف الإعلام والعلاقات العامة أحمد دريني بالقرآن الكريم لـ سلطان مشحم، ثم ألقى مدير التعليم عبارات الشكر والثناء للمعلمين والمعلمات الذين شملتهم الحركة على جهودهم أثناء عملهم بالإدارة، مثمناً الدور الكبير الذي قدموه من وقفة صادقة مع الطلاب والطالبات أثمرت عن تحقيق النتائج المميزة على مستوى المملكة، وختم كلمته بالدعوة الصادقة بأن يكلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح وأن يحقق لهم امانيهم راجياً من الله للجميع العون والسداد.