محافظ تثليث يزور "الشمري" للاطمئنان على صحته

زار محافظ تثليث محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، اليوم الإثنين، رئيس مركز الإمارة بالعماير سابقًا فضي بن علي الشمري.
رافق "الدوسري"، وكيل محافظة تثليث علي محمد المشعلي، ورئيس مركز الإمارة بالحمضة ناصر بن عشق بن شفلوت، ورئيس مركز إمارة القيرة سعيد مسفر القرقاح، ورئيس مركز حبية قبلان بن قبلان آل مشني، وعدد من منسوبي المحافظة والمراكز المشار إليها.
جاء ذلك للاطمئنان على صحته بعد خروجه من المستشفى، فيما عبر "الشمري" عن شكره وتقديره لمحافظة تثليث ورؤساء ومنسوبي المحافظة والمراكز، سائلًا الله عز وجل ألا يريهم مكروهًا، وأن يجزيهم خير الجزاء.