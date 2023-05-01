محافظ تثليث يزور "الشمري" للاطمئنان على صحته

رافق "الدوسري"، وكيل محافظة تثليث علي محمد المشعلي، ورئيس مركز الإمارة بالحمضة ناصر بن عشق بن شفلوت، ورئيس مركز إمارة القيرة سعيد مسفر القرقاح، ورئيس مركز حبية قبلان بن قبلان آل مشني، وعدد من منسوبي المحافظة والمراكز المشار إليها.