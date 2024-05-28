"الزارع "يشكر القيادة لترقيته للمرتبة الـ 15 مديراً للتعليم بالرياض

رفع الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بعد صدور قرار مجلس الوزراء، بتعيينه على وظيفة " أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.