"الزارع "يشكر القيادة لترقيته للمرتبة الـ 15 مديراً للتعليم بالرياض

رفع الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بعد صدور قرار مجلس الوزراء، بتعيينه على وظيفة " أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة" بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم.
وعبّر" الزارع "عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة مشيراً إلى أنها ستكون بحول الله حافزاً له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذا الوطن الغالي وقيادته الحكيمة أيدها الله.
كما قدّم "الزراع " شكره وتقديره لوزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، على دعمه الدائم لمنظومة التعليم وتمكينه لمنسوبيها، راجياً من المولى الكريم أن تكون له عوناً على طاعته وأداء واجباته العملية على أكمل وجه.