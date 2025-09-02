ترقية الدكتور علي الشهري للمرتبة الرابعة عشرة في "الأمر بالمعروف"

وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على ترقية الدكتور علي بن سالم بن حامد الشهري، مدير عام الموارد البشرية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة مدير فرع.
وأعرب الدكتور الشهري عن بالغ اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لمضاعفة الجهود والعطاء خدمةً للدين ثم المليك والوطن، وبما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما رفع شكره وتقديره لمعالي رئيس الهيئة على دعمه المستمر لتطوير الجهاز بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة.
من جانبه، قدّم الشيخ فهد بن تركي العسبلي، شيخ شمل قبائل بني شهر سلامان، التهنئة للدكتور علي الشهري، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في خدمة الدين والوطن.
يُذكر أن الدكتور علي الشهري شغل خلال مسيرته عدة مناصب في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مدى عقود، أثبت خلالها جدارته وكفاءته، ليأتي هذا القرار تتويجًا لمسيرته المتميزة.