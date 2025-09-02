ترقية الدكتور علي الشهري للمرتبة الرابعة عشرة في "الأمر بالمعروف"

وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على ترقية الدكتور علي بن سالم بن حامد الشهري، مدير عام الموارد البشرية في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة مدير فرع.