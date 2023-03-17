الزميل "عمر السبيعي" يُكرَّم بوسام "حماية المستهلك"

يُشار إلى أن جمعية حماية المستهلك، كانت قد أقامت احتفالًا لإعلان وتكريم الفائزين بجوائزها السنوية، بحضور عدد من المسؤولين بالجهات الفائزة في مسارات القطاعات "الحكومية، والخاصة، وغير الربحية".