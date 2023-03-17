الزميل "عمر السبيعي" يُكرَّم بوسام "حماية المستهلك"

كُرِّم مُحرّر صحيفة "سبق"، الزميل "عمر السبيعي"، بوسام جمعية "حماية المستهلك"، ضمن الجوائز السنوية التي أعلنتها في احتفال رسمي أقامته تزامنًا مع اليوم العالمي للمستهلك.
وجاء تكريم الزميل "السبيعي" من قِبل الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس "عبدالله بن علي النعيم"، نظير جهوده المميّزة في تثقيف وتوعية المستهلك ومساندة مبادرات وأنشطة الجمعية إعلاميًا.
يُشار إلى أن جمعية حماية المستهلك، كانت قد أقامت احتفالًا لإعلان وتكريم الفائزين بجوائزها السنوية، بحضور عدد من المسؤولين بالجهات الفائزة في مسارات القطاعات "الحكومية، والخاصة، وغير الربحية".