العقل السعودي المبدع.. "العنزي" ينال الدكتوراه من المملكة المتحدة

وكان العنزي حاصلاً على شهادتي ماجستير، الأولى بتخصص الهندسة الكهربائية، والثانية في هندسة الأجهزة الطيبة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه حاصل على جائزتين نظير مساهمته في تحسين التعليم والإتقان في التعليم الهندسي المتعدد كأول سعودي بجامعة شيفيلد.