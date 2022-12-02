العقل السعودي المبدع.. "العنزي" ينال الدكتوراه من المملكة المتحدة

تمكن عضو هيئة تدريس بجامعة الجوف مشاري بن ضيف الله بن نزال العنزي من الحصول على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة.
وكان العنزي حاصلاً على شهادتي ماجستير، الأولى بتخصص الهندسة الكهربائية، والثانية في هندسة الأجهزة الطيبة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنه حاصل على جائزتين نظير مساهمته في تحسين التعليم والإتقان في التعليم الهندسي المتعدد كأول سعودي بجامعة شيفيلد.
ومُنح العنزي شهادة التفوق والتميز العلمي على مستوى الولايات الأمريكية ودوّن اسمه في اللائحة الشرفية لمنظمة "فاي كابا فاي" الشرفية للتميز العلمي والتي عادة ما تمنح لأفضل ١٠٪ من الطلاب المتميزين على مستوى أمريكا.
وحصد العنزي شهادة التميز العلمي من الملحقية الثقافية السعودية في بريطانيا بعد نشره أوراقًا علمية عدة تخص تطبيقات إنترنت الأشياء، و تقنية الجيل الخامس في تكنولوجيا نقل البيانات في مجال الاتصالات.