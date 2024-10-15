وفاة شقيقة الزميل الإعلامي "عبدالعزيز المدخلي"

نسأل الله تعالى أن يرحمها، وأن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا على سرر متقابلين في مستقر رحمته.