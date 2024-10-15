وفاة شقيقة الزميل الإعلامي "عبدالعزيز المدخلي"

انتقلت إلى رحمة الله شقيقة الزميل عبدالعزيز عمر المدخلي الإعلامي في مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بمنطقة جازان.
والفقيدة شقيقة الدكتور عبدالله، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة والقانون بجامعة جازان، وعبداللطيف عضو اللجنة التجارية في غرفة جازان، أبناء الشيخ عمر أحمد جردي المدخلي رحمه الله.
نسأل الله تعالى أن يرحمها، وأن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويجعل مثواها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يجمعنا على سرر متقابلين في مستقر رحمته.
وسيصلى على الفقيدة -رحمها الله تعالى- بعد صلاة العصر غدًا الأربعاء في الجامع الوزاري بمحافظة صامطة.