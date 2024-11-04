وفاة مفاجئة لامرأة بمحايل عسير تثير مشاعر الحزن عبر وسائل التواصل

فُجعت أسرة في محايل عسير بوفاة ابنتها بشكل مفاجئ أثناء سجودها في صلاة الظهر، في واقعة مؤثرة أثارت مشاعر الحزن بين أفراد الأسرة.
وقد تم تداول الخبر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الناس عن تعازيهم وتضامنهم مع عائلة الفقيدة.
وأكد الزميل محمد طيران، محرر "سبق"في المنطقة الجنوبية وخال المتوفاة، أن ابنة أخته كانت متزوجة ولديها عدد من الأبناء، ولم تكن تعاني من أي مشاكل صحية سابقة، موضحاً أن وفاتها جاءت بسبب الأجل المحتوم.
ووجّه "طيران" شكره وتقديره للعقيد عبدالله العسيري، مدير شرطة محايل، والدكتور عبدالعزيز الحبشان، مدير إدارة الطب الشرعي في صحة عسير، على تسريعهم في إنهاء الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات المؤلمة، مما ساهم في تخفيف بعض العبء عن الأسرة في ظل هذه الفاجعة.
بدورها، تتقدم "سبق" بأحر التعازي وصادق المواساة للزميل محمد طيران وكافة أفراد أسرة الفقيدة، داعية الله أن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.