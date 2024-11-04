وفاة مفاجئة لامرأة بمحايل عسير تثير مشاعر الحزن عبر وسائل التواصل

ووجّه "طيران" شكره وتقديره للعقيد عبدالله العسيري، مدير شرطة محايل، والدكتور عبدالعزيز الحبشان، مدير إدارة الطب الشرعي في صحة عسير، على تسريعهم في إنهاء الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات المؤلمة، مما ساهم في تخفيف بعض العبء عن الأسرة في ظل هذه الفاجعة.