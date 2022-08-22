"السعود" مديرًا عامًا للتدريب التقني والمهني بجازان

ويعد "السعود" من القيادات الشابة الطموحة المشهود لها بالمثابرة والالتزام، وقد شغل منصب مدير المعهد الصناعي الثانوي بوادي الدواسر، وعميد الكلية التقنية بوادي الدواسر، وعميد الكلية التقنية الثانية ببريدة، بالإضافة إلى عضوية صندوق المتدربين الرئيس بالمؤسسة.