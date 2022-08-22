"السعود" مديرًا عامًا للتدريب التقني والمهني بجازان

صدر قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ بتكليف المهندس يزيد بن سعود السعود مديرًا عامًا للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان.
ويعد "السعود" من القيادات الشابة الطموحة المشهود لها بالمثابرة والالتزام، وقد شغل منصب مدير المعهد الصناعي الثانوي بوادي الدواسر، وعميد الكلية التقنية بوادي الدواسر، وعميد الكلية التقنية الثانية ببريدة، بالإضافة إلى عضوية صندوق المتدربين الرئيس بالمؤسسة.
وشكر "السعود" بدوره المحافظ على هذه الثقة، سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على خدمة الوطن في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠، وأن يرتقي بتطلعات وآمال أهالي المنطقة المرجوة من التدريب التقني والمهني.