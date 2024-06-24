أبناء الراحل "ذعار الحربي" يشكرون مواسيهم في والدهم

وخصّ أبناء الراحل، أصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي والسعادة من جميع قطاعات الدولة من مدنيين وعسكريين، وشيوخ وأعيان القبائل ورؤساء المراكز وجميع أفراد قبيلة الطرسان وقبائل حرب عامة وجميع القبائل الأخرى والأسر الكريمة بمنطقة القصيم وجميع أنحاء المملكة، سواءً واسوهم حضوريًا أو بالاتصال أو برقيًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سائلين المولى عز وجل أن يرحم فقيدهم ، وألا يريهم مكروهًا.