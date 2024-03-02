السعودي "الشعيل" يحصل على زمالة الموارد البشرية من معهد "تشارترد" البريطاني

وخلال الحفل أعرب "الشعيل" عن امتنانه لهذا التكريم، مشيرًا إلى أن حصولَه على درجة الزمالة مصدرُ فخرٍ، ودليلٌ على ما وصلت له المواردُ البشرية في المملكة، خصوصًا في القطاع العام، من تطوُّرٍ، ويأتي تأكيدًا على أن الكفاءات الوطنية السعودية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.