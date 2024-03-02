السعودي "الشعيل" يحصل على زمالة الموارد البشرية من معهد "تشارترد" البريطاني

حصل المستشار السعودي عبدالرحمن بن محمد الشعيل، على درجة الزمالة من معهد تشارترد للأفراد والتنمية "CIPD" في المملكة المتحدة، والتي تُعَدّ أرفع درجة يقدمها المعهد، وتُمنح للقيادات الاستراتيجية في مجال الموارد البشرية الذين أظهروا مستوى عاليًا من الخبرة والالتزام والابتكار في الموارد البشرية، والذين لهم إسهامات كبيرة في تقدُّمِ ممارسات الموارد البشرية.
وقد قام "بيتر تشيز"، الرئيس التنفيذي لمعهد تشارترد للأفراد والتنمية، بتسليم "الشعيل" درجةَ الزمالة، وذلك في حفل خاصّ تم تنظيمه تكريمًا للشعيل على هذا الإنجاز المهم؛ حيث أشاد "بيتر تشيز" بـ"عبدالرحمن الشعيل"، وبقيادتِهِ لعدد من مشاريع ومبادرات الموارد البشرية. وأشار تشيز قائلًا: "إن التزام عبدالرحمن بالسعي للتميز، وقدرته على التعامل مع التحديات التنظيمية المعقدة بحرفية عالية؛ يجعلانه مستحقًّا للحصول على درجة الزمالة المعتمدة بجدارة".
وخلال الحفل أعرب "الشعيل" عن امتنانه لهذا التكريم، مشيرًا إلى أن حصولَه على درجة الزمالة مصدرُ فخرٍ، ودليلٌ على ما وصلت له المواردُ البشرية في المملكة، خصوصًا في القطاع العام، من تطوُّرٍ، ويأتي تأكيدًا على أن الكفاءات الوطنية السعودية قادرة على المنافسة على المستوى العالمي.
يُذكَر أن معهدَ تشارترد للأفراد والتنمية مؤسسةٌ غيرُ ربحيةٍ تأسّست عام 1913م، ومقرّها العاصمة البريطانية لندن. ويهدف المعهد إلى مساعدة المؤسسات حول العالم في بناء نظام متكامل للموارد البشرية والقدرة على قيادتها وتوظيفها؛ حيث يُعَدُّ المعهد الأكبرَ على مستوى أوروبا في مجال التنمية البشرية والتطوير المهني، ويضمّ أكثر من "135000"، مِئةٍ وخمسةٍ وثلاثين ألفَ" عضوٍ يعملون في 120 دولة حول العالم. كما يُعَدُّ "الشعيل" أحدَ قادة الموارد البشرية بالمملكة، وأحد منتسبي برنامج "قادة 2030" التابع لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك".