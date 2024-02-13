أصدر مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، قرارًا بتعيين الدكتور تركي آل رشيد، متحدثًا رسميًّا لمعهد الإدارة العامة، بالإضافة إلى عمله كمدير عام للإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالمعهد.