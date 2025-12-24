منسوبو الهلال الأحمر بالأفلاج يودّعون آل وحيد بعد 39 عامًا من العطاء الإنساني

كرّم منسوبو هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الأفلاج، مساء اليوم، مدير القطاع مسفر بن حسن آل وحيد، بمناسبة إحالته إلى التقاعد، بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 39 عامًا في خدمة العمل الإنساني والإسعافي.
وجاء هذا التكريم تقديرًا لما قدّمه آل وحيد خلال سنوات عمله من جهود مخلصة، وإسهامات مؤثرة أسهمت في تطوير بيئة العمل، والارتقاء بالأداء الميداني في القطاع.
وفي ختام المناسبة، عبّر منسوبو القطاع عن شكرهم وامتنانهم للمحتفى به، مشيدين بما عُرف عنه من إخلاص وتفانٍ، ومتمنين له دوام الصحة والعافية والتوفيق في المرحلة المقبلة.