منسوبو الهلال الأحمر بالأفلاج يودّعون آل وحيد بعد 39 عامًا من العطاء الإنساني

كرّم منسوبو هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة الأفلاج، مساء اليوم، مدير القطاع مسفر بن حسن آل وحيد، بمناسبة إحالته إلى التقاعد، بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 39 عامًا في خدمة العمل الإنساني والإسعافي.