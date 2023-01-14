الطائف.. وفاة شيخ العقاريين "سراج القصير" عن 80 عامًا

ويُعد "القصير" من أشهر العقاريين ورجال الأعمال بالطائف وهو ثاني شيخ العقاريين بالطائف، بعد والده عمر بن عبدالله القصير رحمه الله، الذي يُعد أول شيخ عقار بالطائف حتى عام 1408هـ، ثم أصبح شقيقه جميل القصير شيخًا للعقار في الطائف.