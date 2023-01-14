الطائف.. وفاة شيخ العقاريين "سراج القصير" عن 80 عامًا
ودّعت الطائف، اليوم السبت، صاحب مجموعة "القصير العقارية"، رجل الأعمال الشيخ الشريف سراج بن عمر بن عبدالله القصير، الذي توفي عن عمر ناهز الثمانين عامًا، بعد معاناة من المرض.
ويُعد "القصير" من أشهر العقاريين ورجال الأعمال بالطائف وهو ثاني شيخ العقاريين بالطائف، بعد والده عمر بن عبدالله القصير رحمه الله، الذي يُعد أول شيخ عقار بالطائف حتى عام 1408هـ، ثم أصبح شقيقه جميل القصير شيخًا للعقار في الطائف.
وبدأ "القصير" حياته موظفًا في شركة الكهرباء عندما أسسها "الجفالي"، قبل أن تصبح حكومية، ثم تَفرغ للأعمال التجارية وركز في مجال العقار لأكثر من خمسين عامًا.
وساهم في تطوير الحركة العقارية في الطائف، واشتُهر بالأمانة والصدق في معاملاته التجارية، إضافة إلى سمعته الطيبة وحبه لعمل الخير الذي ورّثه لأبنائه وبناته.
ويتلقى ذوو الفقيد العزاء في منزلهم الكائن بحي شهار- طريق الشفا، أو على أرقام جوالات أبنائه:
"ماجد": 0555700290
"رائد": 0555572444
"تركي": 0500003839
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.