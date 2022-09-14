"الزايدي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ15 بأمانة العاصمة المقدسة

رفع المهندس عبدالله بن خميس بن محمد الزايدي وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة.
كما وقدم "الزايدي"، شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وأمين العاصمة المقدسة صالح بن علي التركي على دعمهما لمنسوبي القطاع البلدي وتهيئة كافة سبل النجاح.
وأكد "الزايدي"، أن هذه الثقة الملكية الكريمة وسام شرف له وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن المعطاء، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه على أداء عمله وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.