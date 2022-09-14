"الزايدي" يشكر القيادة على ترقيته للمرتبة الـ15 بأمانة العاصمة المقدسة

وأكد "الزايدي"، أن هذه الثقة الملكية الكريمة وسام شرف له وحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن المعطاء، داعياً الله -عز وجل- أن يعينه على أداء عمله وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل القيادة الحكيمة.