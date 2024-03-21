"فوربس الشرق الأوسط" ومركز المسؤولية الاجتماعية يكرّمان رجل الأعمال إبراهيم المهيدب
كرّمت مجلة (فوربس الشرق الأوسط) بالشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات رجل الأعمال إبراهيم المهيدب كأكثر الشخصيات الأكثر تأثيرًا في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن العدد الخاص الذي تم نشره وضم (أهم 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية).
وجاء اختيار المهيدب لحضوره المؤثر وبصمته الواضحة في هذا المجال، حيث أسهم في عدة مبادرات وبرامج للمسؤولية الاجتماعية تضمنت دعمًا لعلاج الأيتام مجانًا وكذلك دعم ذوي الدخل المحدود في المنشآت الصحية التابعة للمهيدب، بالإضافة إلى البرنامج الإيوائي وتقديم غرف مجانية في فنادق هدب لغير المقتدرين.
كما أن لديه قناعة راسخة بأن القطاع الخاص له دور مهم وفاعل في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، وفي دفع عجلة التنمية وأن يكون بحجم التحديات والالتزامات وبمستوى همة رجال الأعمال السعوديين.
ولدى إبراهيم المهيدب بصمة مميزة في دعم المسؤولية الاجتماعية وترسيخ مبادئها وتعزيز ممارستها وفق مفهوم عصري متقدم، وتمثل المسؤولية الاجتماعية عنصرًا مهمًا من عناصر أنشطة أعماله، وتشكل جانبًا مهمًا ضمن أولوياته التي تعكس قيم المجموعة والتزامها تجاه المجتمع تماشيًا مع رؤية ٢٠٣٠.