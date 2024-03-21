"فوربس الشرق الأوسط" ومركز المسؤولية الاجتماعية يكرّمان رجل الأعمال إبراهيم المهيدب

ولدى إبراهيم المهيدب بصمة مميزة في دعم المسؤولية الاجتماعية وترسيخ مبادئها وتعزيز ممارستها وفق مفهوم عصري متقدم، وتمثل المسؤولية الاجتماعية عنصرًا مهمًا من عناصر أنشطة أعماله، وتشكل جانبًا مهمًا ضمن أولوياته التي تعكس قيم المجموعة والتزامها تجاه المجتمع تماشيًا مع رؤية ٢٠٣٠.