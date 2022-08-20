أمير حائل ونائبه يعزيان في وفاة "عبدالرحمن الطهيمي"

وتلقى أبناء "الطهيمي" التعازي حضوريًّا أو هاتفيًّا، في وفاة أخيهم "عبدالرحمن"، من بعض الأمراء والمسؤولين ووجهاء القبائل وملاك الإبل ورجال الأعمال والمواطنين من أبناء المنطقة، وسائر دول الخليج العربي.