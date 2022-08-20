أمير حائل ونائبه يعزيان في وفاة "عبدالرحمن الطهيمي"

قدّم أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد آل سعود، اليوم السبت، العزاء حضوريًّا لأبناء "الطهيمي" بوفاة أخيهم عبدالرحمن بن عليان الطهيمي الحربي.
من جهته قدّم نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، العزاء هاتفيًّا لأبناء "الطهيمي"، سائلًا الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وأعرب إخوة الفقيد عن شكرهم لأمير منطقة حائل على حضوره لمنزلهم لتقديم واجب العزاء.
كما قدموا شكرهم لنائبه على عزائه لهم، سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين أعمالهما، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته وفسيح جناته.
وتلقى أبناء "الطهيمي" التعازي حضوريًّا أو هاتفيًّا، في وفاة أخيهم "عبدالرحمن"، من بعض الأمراء والمسؤولين ووجهاء القبائل وملاك الإبل ورجال الأعمال والمواطنين من أبناء المنطقة، وسائر دول الخليج العربي.
"سبق" قدمت واجب العزاء لأبناء "الطهيمي"، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.