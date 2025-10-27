وفاة "رعد بشيري" في حادث مروري.. والحزن يخيّم على مستشفى الموسم

خيّم الحزن على مستشفى الموسم العام بمنطقة جازان، إثر وفاة مدير قسم الصيدلية بالمستشفى رعد بن علي بشيري، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم عقب تعرضه لحادث مروري أثناء نزوله من عقبة ضلع في منطقة عسير.
وأعرب عدد من زملاء الفقيد ومراجعي المستشفى عن بالغ حزنهم وأساهم، مشيرين إلى أن البشيري كان يتحلى بأخلاق رفيعة وابتسامة دائمة، عُرف بها خلال قيامه بمهام صرف الأدوية وخدمة المرضى، إضافة إلى تواصله الإنساني الدائم مع الزملاء والمرضى على حد سواء.
سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وتتقدم أسرة "سبق" بخالص العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلين الله أن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.