وفاة "رعد بشيري" في حادث مروري.. والحزن يخيّم على مستشفى الموسم

وأعرب عدد من زملاء الفقيد ومراجعي المستشفى عن بالغ حزنهم وأساهم، مشيرين إلى أن البشيري كان يتحلى بأخلاق رفيعة وابتسامة دائمة، عُرف بها خلال قيامه بمهام صرف الأدوية وخدمة المرضى، إضافة إلى تواصله الإنساني الدائم مع الزملاء والمرضى على حد سواء.