"آل محجوب" و"آل طيب" يحتفلون بعقد قران محمد وهتون

وأعرب محمد محجوب عن شكره وتقديره لكل من شرفه وشاركه فرحته الغالية، ودعا الله تبارك تعالى أن يمنح السعادة للعروسين في قادم أيامهما.. كما دعا والد العريس الدكتور ممدوح طيب، الله عز وجل، أن يوفق العروسين فيما بينهما، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.