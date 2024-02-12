"آل محجوب" و"آل طيب" يحتفلون بعقد قران محمد وهتون

احتفل محمد حسني محجوب رئيس تحرير صحيفة "المدينة"، بعقد قران ابنته المهندسة "هتون"، على المهندس الكابتن طيار محمد ممدوح طيب، في إحدى قاعات الاحتفالات.
حضر الحفل عدد من المسؤولين، ورجال الأعمال والمثقفين والإعلاميين.
وأنشد الجسيس هاشم باروم بعض القصائد التي نالت إعجاب الحضور.
وأعرب محمد محجوب عن شكره وتقديره لكل من شرفه وشاركه فرحته الغالية، ودعا الله تبارك تعالى أن يمنح السعادة للعروسين في قادم أيامهما.. كما دعا والد العريس الدكتور ممدوح طيب، الله عز وجل، أن يوفق العروسين فيما بينهما، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.
تهانينا للعروسين وأسرتيهما.. ونسأل الله أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير.