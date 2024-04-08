الدكتور جابر الفهاد وإخوانه يستقبلون ضيوفهم من شيوخ الإمارات وكبار المسؤولين

وكان ضيوف الاستقبال هم كلّ من: الشيخ عبدالله بن محمد آل نهيان، الشيخ زايد بن محمد آل نهيان، الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، الشيخ يوسف الميمني، الشيخ د. عودة الجهني، الشيخ د. علي البريدي، خالد الضويان محافظ بدر، البروفيسور علاء الحازمي، الشيخ عامر العقيلي، الشيخ محمد المرشد، الشيخ أسامة السديس، الشيخ محمد المدني، حسن بن مرزوق الفهادي، عبدالله الفايد وأحمد الغازي وبقية الأصدقاء من أعيان المجتمع.