الدكتور جابر الفهاد وإخوانه يستقبلون ضيوفهم من شيوخ الإمارات وكبار المسؤولين

قام الدكتور جابر بن عايض الفهاد وإخوانه المهندس ظافر بن عايض الفهاد مدير عام هيئة تطوير المناطق الجبلية بوزارة الداخلية، وناصر بن عايض الفهاد، وعبدالرحمن بن عايض الفهاد مدير عام المناطق الناشئة بوزارة الاستثمار، باستقبال ضيوفهم الكرام من شيوخ الإمارات وزملائهم من كبار المسؤولين والأصدقاء الغالين في فندق الإنتركونتيننتال بجوار الحرم النبوي الشريف، وذلك بمباركة وتشريف والدهم وخالهم الشيخ مرزوق بن عبدالمانع الفهادي.
وكان ضيوف الاستقبال هم كلّ من: الشيخ عبدالله بن محمد آل نهيان، الشيخ زايد بن محمد آل نهيان، الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان، الشيخ يوسف الميمني، الشيخ د. عودة الجهني، الشيخ د. علي البريدي، خالد الضويان محافظ بدر، البروفيسور علاء الحازمي، الشيخ عامر العقيلي، الشيخ محمد المرشد، الشيخ أسامة السديس، الشيخ محمد المدني، حسن بن مرزوق الفهادي، عبدالله الفايد وأحمد الغازي وبقية الأصدقاء من أعيان المجتمع.
وقال الدكتور جابر بن عايض الفهاد: أسأل الله العلى القدير أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يحفظ مولانا ووالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، تاج عزنا وفخرنا عراب الرؤية، ويحفظ بلدنا وشعبنا الغالي، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بلدنا الثاني ورئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي عهده الشيخ خالد بن محمد آل نهيان وحكامها وقيادتها وشعبها النبيل.
وأضاف: كل عام وجميع خليجنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وعز وأمن واستقرار.