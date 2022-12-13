"النصير" يحصد أفضل رسالة علمية في المحاسبة من كليات الشرق العربي

في منجز وطني جديد، حصد الشاب السعودي عبدالعزيز بن عبدالله النصير، جائزة التميز في البحث العلمي لـ"أفضل رسالة على مستوى قسم المحاسبة للعام الجامعي ١٤٤٣هـ"، من كليات الشرق العربي برسالته العلمية البحثية و المعنونة بـ"أثر البيانات الضخمة على وظيفة المراجعة الداخلية- دراسة ميدانية في بيئة الأعمال والممارسة المهنية السعودية".