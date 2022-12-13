"النصير" يحصد أفضل رسالة علمية في المحاسبة من كليات الشرق العربي

في منجز وطني جديد، حصد الشاب السعودي عبدالعزيز بن عبدالله النصير، جائزة التميز في البحث العلمي لـ"أفضل رسالة على مستوى قسم المحاسبة للعام الجامعي ١٤٤٣هـ"، من كليات الشرق العربي برسالته العلمية البحثية و المعنونة بـ"أثر البيانات الضخمة على وظيفة المراجعة الداخلية- دراسة ميدانية في بيئة الأعمال والممارسة المهنية السعودية".
وجرت مراسم التسليم للجائزة بحضور الدكتور سعيد بن تركي الملّه، عميد كلية الدراسات العليا رئيس لجنة جائزة التميز في البحث العلمي في كليات الشرق العربي، والذي كرم الطالب عبدالعزيز النصير بالجائزة، وسط تنويه وإشادة برسالته العلمية في قسم المحاسبة.
إدارة "سبق" تتقدم بالتهنئة المقرونة بصادق الدعاء للشاب "عبدالعزيز النصير" على ذلك التكريم المستحق، كما تسأل الله له دوام التوفيق والسداد.