"طي الشمري" رئيسًا تنفيذيًّا للمركز الوطني لسلامة النقل

أصدر مجلسُ إدارة المركز الوطني لسلامة النقل، قرارًا بتعيين الكابتن "طي بن عبدالرحمن الشمري"، رئيسًا تنفيذيًّا للمركز الوطني لسلامة النقل.
ويحمل الكابتن "طي" شهادةَ البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، وتقلّد مناصب عدة؛ منها: الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الخاص، والرئيس التنفيذي لأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، ونائب الرئيس التنفيذي للسلامة والأمن والجودة في طيران أديل، ومدير عام إدارة جودة العمليات التشغيلية في الخطوط السعودية، ومدير إدارة خطط الطوارئ في الخطوط السعودية، ومدير سلامة أسطول طائرات "McDonnell Douglas"، وكابتن طيار بعدد ساعات يزيد على أربعة آلاف ساعة طيران.
إضافة إلى أنه محقّق مرخص في حوادث الطائرات من جامعة جنوب كاليفورنيا، ومفتش معتمد للجودة التشغيلية من منظمة أياتا.
وشغل الكابتن "طي" أثناء مسيرته المهنية عضويةَ العديد من اللجان المتخصصة؛ منها: لجنة التعامل مع الكوارث والأزمات، ولجنة تقييم خطط طوارئ مطارات المملكة العربية السعودية، ولجنة الاستجابة للكوارث في خليج العقبة والبحر الأحمر والخليج العربي.
كما أنه حاصل على العديد من الدورات في المجالات القيادية والإدارية، والدورات التخصصية في أنظمة السلامة والأمن والجودة وإدارة المخاطر.