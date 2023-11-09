"طي الشمري" رئيسًا تنفيذيًّا للمركز الوطني لسلامة النقل

ويحمل الكابتن "طي" شهادةَ البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، وتقلّد مناصب عدة؛ منها: الرئيس التنفيذي لأسطول السعودية الخاص، والرئيس التنفيذي لأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، ونائب الرئيس التنفيذي للسلامة والأمن والجودة في طيران أديل، ومدير عام إدارة جودة العمليات التشغيلية في الخطوط السعودية، ومدير إدارة خطط الطوارئ في الخطوط السعودية، ومدير سلامة أسطول طائرات "McDonnell Douglas"، وكابتن طيار بعدد ساعات يزيد على أربعة آلاف ساعة طيران.