تمديد تكليف "العويسي" مديرًا عامًّا لـ"هلال الباحة" لمدة عام

وأعرب الدكتور "ثامر" عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على الثقة الممنوحة له، مؤكّدًا أن هذا التكليف هو مسؤولية تستوجب العمل بكل تفانٍ لتحقيق التطلعات في ظلّ حكومتنا الرشيدة، أيّدها الله، والمثابرة بكل ما يحقّق أعلى معايير الأداء والتميز فيه.