تمديد تكليف "العويسي" مديرًا عامًّا لـ"هلال الباحة" لمدة عام

أصدر رئيسُ هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، اليوم الأحد؛ قرارًا بتمديد تكليف الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، مديرًا عامًّا لفرع الهيئة بمنطقة الباحة لمدة عام.
وأعرب الدكتور "ثامر" عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على الثقة الممنوحة له، مؤكّدًا أن هذا التكليف هو مسؤولية تستوجب العمل بكل تفانٍ لتحقيق التطلعات في ظلّ حكومتنا الرشيدة، أيّدها الله، والمثابرة بكل ما يحقّق أعلى معايير الأداء والتميز فيه.
يُذكَر أن الدكتور ثامر إسماعيل يتيم، حاصل على بكالوريوس علوم طبية من جامعة أم القرى، وبكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، تخصّص طب الطوارئ، وطب جوي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.
وقد تدرّج "ثامر" في عمله بالهيئة، بداية من العمل الميداني، مكتسبًا الكثيرَ من الخبرات بمجال العمل الإسعافي الفني والإداري، حتى منصبه الحالي مديرًا عامًّا لفرع الهيئة بالباحة.